Katar görüşmelerinde masadaki isim tartışma yarattı: FETÖ'nün yayın organı Zaman'ın ortaklarından...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani'nin katılımı ile iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Görüşmeler esnasında masada FETÖ'nün yayın organı Zaman'ın ortaklarından olan Fettah Tamince'nin bulunması tepki çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani'nin katılımı ile iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar esnasında masada bulunan FETÖ'nün yayın organı Zaman'ın ortaklarından olan Fettah Tamince'nin bulunması tartışmalara yol açtı
Törende 10 anlaşmanın yanı sıra ortak bildiriye de imza atıldı.
OdaTv'nin haberine göre İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma’ya Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El Mahmoud, Haliç Altın Boynuz Projesine Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı’na Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrımenkul İnşaat Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El Mahmoud imza attı.
PEKİ, FETTAH TAMİNCE KİMDİR ?
Rixos Otelleri'nin sahibi Tamince, bir dönem FETÖ'cülerin içerisinde yer aldığını itiraf etmiş ve “FETÖ üyeliği”nden hakkında bugüne kadar 4 soruşturma yürütülmüştü. FETÖ'nün yayın organı Zaman'ın ortaklarından olan Fettah Tamince, hakkındaki FETÖ soruşturmalarından kurtarılmasıyla sık sık gündeme gelmişti. Tamince ayrıca son günlerde otellerinden birinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Burak Oğraş'ın haberleriyle gündeme geldi.
Öte yandan, Tamince, kişisel Instagram hesabından söz konusu toplantının fotoğrafını paylaşırken, paylaşımına, "Sn. Cumhurbaskanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emir’i Seyh Temim Bin Hamed El Sani’nin huzurlarında Katar Devlet Yatırım Fonu ile Tersane İstanbul projemizde birlikte yatırım yapma protokolunu imzaladık, hayırlı olur inşallah" notunu düştü.
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