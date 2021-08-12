Katar ile Kanada, savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı
Katar ile Kanada'nın, savunma alanındaki ilişkilerini güçlendirmek için anlaşma imzaladığı belirtildi.
Katar ile Kanada, savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile sanal ortamda masaya oturarak, savunma alanında işbirliği anlaşmasına imza attı.
Anlaşmanın, iki ülke arasında ortak savunma ilişkisini güçlendirmeyi amaçladığı ve barış ve insani operasyonlar ile insan kadrolarının eğitimini koordine etmek için kapsamlı bir çerçeve sunduğu ifade edildi.
Anlaşmanın ayrıca, Katar ile Kanada'nın, terörle mücadele ederek Orta Doğu'da barış ve istikrarı güçlendirme ve bölgesel refahı sürdürme konusundaki kararlılığını yansıttığı kaydedildi.
Haberde anlaşmanın içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Katar, Kanada'nın Körfez bölgesindeki önemli ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. İki ülke arasında karşılıklı ticaret hacmi 2019 yılında 311 milyon dolara ulaşmıştı.
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