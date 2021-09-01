Katar ve Almanya'dan, 'terörle mücadelede Taliban ile işbirliği' mesajı
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Doha ve Almanya'nın Afganistan'da terörle mücadelede 'Taliban ile işbirliğinin önemine dikkat çektiğini' söyledi.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, ABD ve NATO ülkelerinin askeri varlıklarını sonlandırdığı Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.
El-Sani, açıklamasında, 'insani bir felaketi önleme yönündeki işbirliğini görüştüklerini' ifade ederek, "Yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından terörle mücadelede işbirliğinin önemine ve bu alanda, Taliban'ın* işbirliğinin önemine dikkat çektik" dedi.
ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME SÜRECİ
29 Şubat 2020'de ABD yönetimi, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.
Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almış ve Batılı ülkeler tahliyelere başlamıştı.
Ancak 170 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası tahliyeler tamamlamamış, çok sayıda Batılı ülke vatandaşı veya bu ülkelere çalışan Afgan dışarı çıkamamıştı.
ABD, 30 Ağustos'ta güçlerinin Afganistan'dan tamamen çekmişti.
Kaynak: Sputnik
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