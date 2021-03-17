Katar ve Türkiye arasında askeri işbirliği

17 Mart 2021 Çarşamba, 19:47

Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Ersin Kaya, iki ülke arasında askeri alanda iş birliğini güçlendirmenin yollarını değerlendirdi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim, resmi temaslarda bulunmak üzere Doha'yı ziyaret eden Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Kaya ile bir araya geldi.

İki ülke arasında ortak önemi haiz konular ve bunları geliştirmenin yollarının ele alındığı görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey komutanlar ile subaylar da hazır bulundu.