Katar ve Türkiye arasında askeri işbirliği
Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Ersin Kaya, iki ülke arasında askeri alanda iş birliğini güçlendirmenin yollarını değerlendirdi.
Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Ersin Kaya, iki ülke arasında askeri alanda iş birliğini güçlendirmenin yollarını değerlendirdi.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim, resmi temaslarda bulunmak üzere Doha'yı ziyaret eden Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Kaya ile bir araya geldi.
İki ülke arasında ortak önemi haiz konular ve bunları geliştirmenin yollarının ele alındığı görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey komutanlar ile subaylar da hazır bulundu.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- İstiklal Marşı sessiz okunsun
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili flaş karar
- Vekillik düşürüldü; CHP'den peş peşe tepkiler geldi
- Mars'taki suyla ilgili çok önemli bilimsel çalışma
- Bahçeli ‘Andımız kararını’ ortağında aramalı..
- Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü
- Gözaltına alınan yazarımız Aysever serbest
- Bir ‘Türk sorunu’ eksikti!