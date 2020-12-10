Katar'a 'milli maç jesti'

10 Aralık 2020 Perşembe, 10:11

FIFA, Katar’ın 2022 Dünya Kupası öncesinde turnuvaya hazırlanabilmesi için dünya kupası eleme gruplarından A Grubu’na yerleştirildiğini açıkladı.

BBC’de yer alan haberde, Katar’ın 2022 Dünya Kupası’na hazırlanabilmesi için eleme gruplarından A Grubu’na yerleştirildiği belirtildi. Katar’ın grupta oynayacağı maçların herhangi bir sonucu etkilemeyeceği, sadece hazırlık maçı niteliğinde olacağı ifade edildi. Katar, grupta Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyet, Lüksemburg ve Azerbaycan ile mücadele edecek. Katar’ın oynayacağı iç saha maçlarının seyahat süresini kısaltmak için Avrupa’da seçilen bir ülkede oynanacağı belirtildi. 2016 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Fransa’ya da UEFA, eleme gruplarından birisine katılarak hazırlık maçı oynamasına izin vermişti. Katar’ın dünya kupası elemelerine katılmasıyla birlikte ilk kez Avrupa dışından bir ülke Avrupa eleme gruplarına katılmış olacak.