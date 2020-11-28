Katar'a yapılan satış yargıya taşınıyor

28 Kasım 2020 Cumartesi, 16:00

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Ankara İl Sekreteri Av. Doğan Erkan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani ile imza attığı Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesinin satıldığı anlaşmaya tepki gösterdi. Erkan, “Bu satış açık bir anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçudur” diyerek önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

“ERDOĞAN’IN EMRİNE BIRAKILMIŞ SÖZDE BAĞIMSIZ DENETİM”

Erkan, “Türkiye Varlık Fonunun kuruluş kanununa göre Türkiye Varlık Fonu’nu (TVF) Cumhurbaşkanlığı yönetiyor. Yasa Türkiye Varlık Fonu’nun denetlemesi bağımsız kuruluşlarca yapılır diyor ama denetlemesini yapacak kişileri de gene Cumhurbaşkanı atıyor. Dolayısıyla bir denetimsizlik var. Tek başına Tayyip Erdoğan’ın emrine bırakılmış sözde bağımsız denetim var. Hiç öyle bağımsız denetim olur mu? Yöneticinin atadığı kişilerce yapılan denetim bağımsız olur mu?” dedi.

“ANAYASA İHLALİ SÖZ KONUSU"

Alınan bu kararın Anayasayı ihlal edildiğini vurgulayan Erkan, “Bu kararda doğrudan doğruya Anayasa ihlali söz konusudur. Anayasa’nın 5. maddesi “Bağımsız ve Milli Ekonomiyi” öngörür, Anayasa’nın 6. maddesine göre Katarlılara “Egemenlik Hakkının Devri” söz konusudur. Anayasa’nın 47. Maddesine göre de, “Kamu yararını zorunlu gördüğü hallerde devleştirme yapılır, özelleştirme değil” bunlar doğrudan kamu yararını da satmış oldular” ifadelerine yer verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

“Bu satış açık bir anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçudur” diyen HKP Ankara İl Sekreteri Av. Doğan Erkan, önümüzdeki hafta başında bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek sözlerini tamamladı