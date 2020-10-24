Katar’da Fransız ürünlerine uygulanan boykot büyüyor
Ülkede, devlete bağlı faaliyet yürüten Al Meera marketler zinciri, şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladı.
Al Meera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli bir şirket olarak bizler, ülkemize, inancımıza ve müşterilerimizin arzularına hizmet eden köklü geleneğimiz, adetlerimiz ve Hanif dinimizle uyumlu bir vizyon içinde çalışıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Bu nedenle, bir sonraki bildirime kadar marketin tüm şubelerinde Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, müşterilere hitaben, "Yolumuzu aydınlatan meşalemiz, yorumlarınız ve hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz" denildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “ İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" ifadeleri tartışmaya neden olmuştu.
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