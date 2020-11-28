Katarlı beIN Sports'un kamuya zararı ortaya çıktı

28 Kasım 2020 Cumartesi, 20:49

Cumhurbaşkanlığı Bütçe Görüşmeleri önceki gün komisyondaki tartışmaların ardından kabul edildi. Komisyonda söz alan vekillerden biri de CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin oldu. Girgin, geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Katar arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“KAMUNUN ZARARI 1 MİLYAR 570 MİLYON TL”

Süper Lig yayıncı kuruluşu nedeniyle kamunun 1 milyar 570 milyon TL zarara uğradığını kaydeden Girgin, şunları söyledi:

"Örneğin, TMSF'nin 2018 raporlarında da Katar var. Sayıştay’a göre TMSF'nin Digiturk satışından elde edeceği gelir aslında 292 milyon 199 bin dolar olacak iken, Katar'ın beIN Medya Grubunun yaptığı kesintiler nedeniyle tahsil edilen rakamın ancak ve ancak 162 milyon 668 bin dolar olduğunu anlıyoruz. Bunun yanında geçen hafta devlet, Katarlı beIN Sports'un kulüplere ödeyeceği 300 milyon TL'yi Cumhurbaşkanı talimatıyla üstlendi. Bunu da hesaba katarsak sırf beIN Sports nedeniyle kamu zararımız, yani halkın tepesine binen yük 1 milyar 570 milyon TL. İşte katar katar satış bu demektir. Vatandaşa açı reçete sunanlar Katar'a elde ne var ne yok sunuyor arkadaşlar, nedir bu Katar sevdası?”