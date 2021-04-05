Katarlı yayıncı Şampiyonlar Ligi yayın hakları için başvuru yapmadı

05 Nisan 2021 Pazartesi, 20:48

Süper Lig’in de yayıncı kuruluşu olan Katarlı BeIN Medya Group, Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarının uzatılması için başvuruda bulunmayacak.

Fransa Ligue 1 ve Süper Lig’in de yayıncı kuruluşu olan Katarlı Bein Media Group, Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarının uzatılması için başvuru yapmayacak.

Bloomberg’in haberine göre kararın, UEFA tarafından yayın haklarının üç yıllık devri için yapılacak ihale öncesinde verilmesi dikkat çekti. İhale ile yayın hakları, 2024 yılına kadar verilecek. UEFA'nın ayrıca iki hafta içerisinde takım sayısını 32'den 36'ya çıkarma konusunda da karar vereceği hatırlatıldı.

Katar menşeli medya grubu BeIN, halihazırda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları için yıllık 50 milyon Dolar ödeme yapıyor.

Ayrıca haberde, BeIN'in yayın hakları konusunda son zamanlarda daha seçici bir tutum sergilediği belirtildi.