Katarlı yayıncıdan savunma: Doğru adres TFF
Digiturk ise Fenerbahçe taraftarının boykot çağrısı üzerine bir açıklama yaparken, spiker Özkan Öztürk Transfer programında söz konusu açıklamayı izleyenlere okudu.
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği harcama limitlerine sert bir tepki gösterirken, radikal kararlar alınabileceğini vurgulayan bir açıklama yayınladı.
Sarı lacivertli taraftar ise sosyal medya üzerinden örgütlenerek yayıncı kuruluş beIN Sports için boykot çağrısı yaptı ve hatta 'beinsportsiptal' etiketi Twitter'da gündeme oturdu.
Öte yandan bazı kaynaklar şu ana kadar 20 bin kişinin aboneliğini iptal ettiğini iddia ederken, bazı Fenerbahçe taraftarları da Digiturk'un genel müdürlük binası önünde protestoda bulundu.
Digiturk ise Fenerbahçe taraftarının boykot çağrısı üzerine bir açıklama yaparken, spiker Özkan Öztürk Transfer programında söz konusu açıklamayı izleyenlere okudu.
Digiturk harcama limitlerinin belirlenmesine karışmadıklarını belirterek, "İlk etapta şunu belirtmek isteriz. Digiturk'un konuyla ilgili bir dahli bulunmamaktadır. Burada doğru adres Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Digiturk Türk futbolunun en büyük ve halen devam eden en uzun süreli yatırımcısıdır" dedi.
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