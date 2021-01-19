Katledildiği yerde, bugün saat 14.45’te internet üzerinden tören düzenlenecek

19 Ocak 2021 Salı, 06:00

Dink’in vurulduğu yer olan Agos gazetesinin eski binasının önünde her yıl düzenlenen anma, bu yıl salgın nedeniyle internet üzerinden yapılacak. 2007’den bu yana cinayet davasını takip eden ve 19 Ocak anma törenlerini organize eden “Hrant’ın Arkadaşları” grubu, bu yılki anmanın 19 Ocak Salı günü saat 14.45’ten itibaren “www.hranticinadaleticin.org” adresinden canlı yayımlanacağını açıkladı. Gazetecinin eşi Rakel Dink’in yanı sıra, Hrant’ın Arkadaşları grubu da cinayetin gerçekleştiği noktada anma konuşması yapacak. Hrant Dink Vakfı, töreni izlemek isteyenlerin, aynı adres üzerinden etkinlik sayfasına sanal pankartlar getirebileceğini de duyurdu. Gazetenin eski ofisinin bulunduğu Şişli’deki Sebat Apartmanı’na dünden itibaren ise projeksiyonla güvercin ve Hrant Dink’in görüntüsü yansıtılıyor. Projeksiyon gösterisi, akşam saatlerine kadar devam edecek.

Nor Zartonk İnisiyatifi’nin etkinliği ise saat 17.00’de başlayacak. Mahir Özkan, İnci Hekimoğlu, Turgut Öker, Gayane Ayvazyan, Adrian Lomlomdjian, Yektan Türkyılmaz, Aris Nalcı, Alin Ozinian konuşmacı olarak yer alacak. Türkçe ve Ermenice yapılacak etkinlikte ayrıca Devrim Kavalli bir dinleti sunacak. Etkinlik, Nor Zartonk’un Facebook hesabından canlı olarak izlenebilecek.

Agos yazarlarından Pakrat Estukyan’ın katılacağı etkinlik, 23 Ocak günü saat 20.00’de başlayacak. Etkinlik, Yeni Dünya İçin Çağrı dergisinin Facebook sayfasından izlenebilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hrant Dink’in katledilmesine neden olanların yargılandığı davaların bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirterek “İnsan odaklı gazetecilik yapan meslektaşlarımızın bundan sonra böyle hain saldırılara uğramamasını umut ediyoruz” açıklamasını yaptı. Basın Konseyi’nin açıklamasında ise “Gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için devletin gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz” denildi.