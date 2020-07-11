Katliam ihalesi iptal!

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 17:34

Cumhuriyet’in duyurduğu haber sonrası sosyal medyada #DağKeçilerineDokunma etiketiyle yurttaşlar tepkilerini dile getirmiş, Change.org sitesinde “Tunceli/Dersim’de Avcılık yasaklansın” başlığıyla imza kampanyası başlatılmıştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden dün ihale ile ilgili yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere dünyanın birçok ülkesinde avcılık faaliyeti yürütülmektedir. Ülkemizde de bilimsel yönden envanteri yapılmış olan yaban keçileri popülasyonu içerisinde bulunan yaşlı erkek bireylerin bir kısmının avına avcılık kapsamında izin verilmektedir.Tunceli’de bilimsel metotlarla envanteri yapılan ve 13.07.2020 tarihinde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ihalesi yapılması hedeflenen yaban keçisi ihalesine yönelik sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlanması uygun görülmüştür. Bu nedenle 13.07.2020 tarihinde yapılacak olan ihale iptal edilmiş olup hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen iptal kararının ardından, “Dersim halkı ve Dersimin dostları bir kez daha toprağını kültürüne inancına sahip çıkmak için bir arada durdu, ve yakın bir tehlikenin ortadan kalkmasını sağladı. İhalenin iptali bizim için büyük mutluluk.. Lakin ülke genelinde hala 767 dağ keçisinin ölüm Fermanı ihalede durmakta, sadece Dersim’de ki ihalenin iptali yetmez. Anadolu’nun her tarafında dağ keçileri özgürce dolaşsın istiyoruz. İnsan doğaya egemen olmaktan vazgeçmeli” dedi.

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi adına Avukat Barış Yıldırım da, “BERN sözleşmesine göre kesin olarak koruma altında olan türler tek tek sayılmış. Bu türlerden birisi yaban keçisi, diğeri de çengel boynuzlu dağ keçisi. Bu türlerin öldürülmesi, yaşam ortamlarına girilmesi dahi yasak. Bir diğer husus çok önemli. Yöre Aleviliğinde bu keçiler kutsal. Bütün uluslararası sözleşmelerde bu tip inançsal durumlarda bu canlıların korunması gerektiği belirtiliyor. Bu açıdından o canlıların katledilmesi inanç özgürlüğü ihlali olacaktı. Özetle bu duruma Dersim halkı çok sevindi. Sadece Dersim’de değil tüm Türkiye’de yaban hayatı popülasyon olan tüm alanlanda yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi yaşamaktadır. Bunlar için açılan ihalelerin tümünün iptal edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.