‘Katliamın üstünün nasıl örtüldüğünü’ sinema oyuncuları anlattı
10 Ekim Ankara Katliamı Avukat Komisyonu, Ankara Tren Garı katliamına ilişkin IŞİD’lilerin yargılaması sırasında ‘katliamın üstünün nasıl örtüldüğünü’ sinema oyuncuları Mert Fırat, Tülin Özen, Kerem Fırtına, Defne Halman, Çiğdem Gönen ve Alican Yücesoy’un seslendirmesiyle anlattı. Videoda "5 yıldır adalet diyoruz. 5 yıldır yapılan 62 celsenin tamamı adalet çığlıklarıyla dolu" denildi.
IŞİD’in 10 Ekim 2015’ta Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği katliamın davasında mağdurların avukatlığını yapan avukatlar, yargılama sürecinde yaşananlara ilişkin video hazırladı. Katliama ilişkin kamu görevlilerinin ihmali ve dava sürecinde olayın üstünün nasıl örtüldüğü sinema oyuncuları tarafından anlatıldı. Belgeselci Kazım Kızıl’dan destek alan avukatların hazırladığı metini sinema oyuncuları Mert Fırat, Tülin Özen, Kerem Fırtına, Defne Halman, Çiğdem Gönen ve Alican Yücesoy seslendirdi.
Videoda, IŞİD’lilerin canlı bomba saldırısını rahatça nasıl gerçekleştirdikleri, onlara ilişkin yargılama sürecinde istenilen belgelerin dava dosyasına getirilmemesi ve kamu görevlilerinin katliamdaki ‘ihmali’ aktarıldı.
Avukatların hazırladığı videonun tanıtımda şu ifadeler yer aldı:
10 Ekim 2015 gününden sonra bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ankara’nın orta yerinde katledilen 103 kişi barışın, demokrasinin, insanlığın tüm değerlerinin temsilcileri olarak ülke tarihine kazındı. Ellerindeki barış pankartları, bayraklarıysa halen ülke için en çok ihtiyacımız olan şeyleri hatırlatıyor bizlere: Barış, özgürlük, demokrasi, dayanışma, umut, ve geleceğe güven. Unutulacak diye düşünüldü belki ama unutmadık. Dahası o gün Türkiye’ye ne yapılmak istendiğini, 2015 yılında bu ülkede neler olduğunu, Haziran seçiminden Kasım seçimine iktidarın nasıl yeniden tesis edildiğini de kimse unutmadı. Mahkeme kararlarında yer almayan her şey hafızamızda. Katliamın 5. yılında da katillerin peşindeyiz. Biz takip etmeye devam ediyoruz, unutmadık ve unutturmayacağız.”
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