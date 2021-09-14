Kavacık Festivali için geri sayım başladı
Karabağlar Belediyesi'nin, Kavacık Üzümü'nü geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali bu hafta gerçekleştirilecek. Geçen yıl salgın kısıtlamaları nedeniyle yapılamayan festivalin, binlerce yurttaşı ağırlaması bekleniyor.
Karabağlar Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve toprak yapısı, iklim koşulları nedeniyle sadece Kavacık'ta yetiştirilebilen üzüm bağlarını korumak amacıyla yoğun çaba harcıyor. Bu amaçla Kavacık Üzümü'ne coğrafi işaret alan Karabağlar Belediyesi, her eylül ayında düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali'nin de marka tescilini yaptırdı. Geçen yıl koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle festival gerçekleştirilemedi. Bunun yerine sembolik bağbozumu töreni yapıldı. Ancak önlemlerin gevşetilmesinin ardından festivale yeniden izin verildi. Etkinlik 18-19 Eylül tarihlerinde yani bu cumartesi pazar yapılacak.
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, üzümüyle ünlü Kavacık'ın değerlerini korumaya kararlı olduklarını vurgulayarak, “Festivalimizle bu enfes tattaki üzümü önce Türkiye'ye, sonra da dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Üreticimizin cebine 1 kuruş fazla girsin diye uğraşıyoruz. Kırsal kalkınmayı sağlayabilirsek, bugün önemi daha çok anlaşılan tarımsal üretim sorununu da çözmüş oluruz” dedi.
İzmirlileri hafta sonu yapılacak festivale davet eden başkan Selvitopu, “Festival düzeni ve programı, konuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda gezmeleri, alışveriş yapıp eğlenmeleri için özenle hazırlandı. Umarım tüm konuklarımız keyifli saatler geçirirler” diye konuştu.
Video Haberler
- Dehşet saçtılar! Pendik’te trafikte skandal görüntüler
- Metrobüs durağında ortalık karıştı! Kavga anı kamerada
- İstanbul'da yol verme kavgası kamerada
- Özdemir'den 'metro' tepkisi: Allah akıl fikir versin
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul ve 10 il için sel uyarısı
- Palalı Sabriye fuhuş operasyonu
- Diyanet'ten şimdi de Açık büfe fetvası
- Ömer Çelik'ten FOX TV hakkında açıklama
- İşçinin isyanı! Kepçeyle parçaladı
- Bunları camiye sokmayın çağrısı
- En yaygın semptomlar değişti
- Konut fiyatları rekor kıracak
- 'Fuhuş' operasyonunda ele geçirildi
- Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı