Kavacık Üzüm Festivali başlıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Kavacık Üzüm Festivali, bu eylül ayında yapılacak.
Yeni bir salgın kısıtlaması olmaması durumunda festivali kutlamaya hazırlandıklarını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Sadece Kavacık yöremizde yetişen ve kendine özgü tada sahip bu üzümümüzü, önce Türkiye sonra da dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Yıllardır bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. On binlerce vatandaşımızın katıldığı festivalimizin marka tescilini yaptırdık. Sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Kavacık Üzümü için coğrafi işaret belgesi almayı başardık. Şimdi hedefimiz Avrupa Birliği’nde de bu işareti almak” dedi.
Köyün fiziksel dokusunun iyileştirilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi’yle hazırlanan Kavacık Kentsel Tasarım ve Gelişim Projesi’ni de hayata geçireceklerini söyleyen Selvitopu, “Kavacık’ın değerlerine sahip çıkmaya ve bunları gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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