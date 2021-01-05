Kavacık'ta 9 katlı binada yangın paniği
Kavacık'ta 9 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin üst katlara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.
Beykoz Kavacık Mahallesi'nde bulunan 9 katlı binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay esnasında apartman sakinlerinin birbirlerine haber vermesi ile apartman boşaltıldı. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken yangının çıktığı dairedeki baba oğulun sabah saatlerinde yurt dışına yolculuk planlarının olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen baba ve oğluna ambulansta müdahale edildi.
APARTMAN SAKİNİ YAŞANANLARI ANLATTI
Yangın sırasında binada bulunan Emre Ünal, "Önce bir tıkırtı vardı. Birileri eşya taşıyor zannettim. Sonra bir tanesi 'yangın var' diye bağırdı, çok acayip duman vardı. Sonra aşağıya inemedim, balkona çıktım. Biri bana 'yüzüne ıslak havlu sar' dedi onu sardım baktım, bir şey olmuyor aşağıya indim. Yanan dairede biri bağırıyordu ve çok karanlıktı. Onu bulamadım sonra aşağıya indim, baktım gelen yok tekrar yukarıya çıktım. Kapıları çaldım baktım ses yok tekrar aşağıya indim sonra öğrendimki herkes iyiymiş kimseye bir şey olmamış" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış nedeni itfaiyenin çalışmalarının ardından belirlenecek.
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Erdoğan'a 'kutuplaşma' uyarısı: Bu felaket olur!
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Endonezya, aşıyı uygulama yaklaşımını değiştirdi
- Görevden alınan kayyım, nedenini açıkladı
- Zam oranları belli oldu
- Pınar Gültekin’in babası duruşma salonunu terk etti
- Google çalışanları sendika kurdu
- AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Erdoğan'a 'kutuplaşma' uyarısı: Bu felaket olur!
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Endonezya, aşıyı uygulama yaklaşımını değiştirdi
- Görevden alınan kayyım, nedenini açıkladı
- Zam oranları belli oldu
- Pınar Gültekin’in babası duruşma salonunu terk etti
- Google çalışanları sendika kurdu
- AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf