Kavga eden iki grup, kendilerini ayırmak için gelen polis ve bekçilere saldırdı: 2'si polis, 3'ü bekçi 6 yaralı
Bolu'da kavga eden kalabalık iki grubun olaya müdahale eden polis ve bekçilere yumruk ve bıçaklı saldırısı sonucu 2'si polis ve 3'ü bekçi 6 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, gece yarısı İzzet Baysal Caddesi üzerinde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu. Caddedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi. Bekçi ve polis ekiplerinin kavgayı ayırmak için taraflara müdahale etti.
Ancak kavga eden gruptan bazı kişiler, bekçi ve polislere bıçakla saldırdı. Zor durumda kalan ekiplerin talebi üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Güçlükle kontrol altına alınan kavgada, 2 polis, 3 bekçi ve taraflardan1 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kavgaya karışan 8 kişi de gözaltına alındı. Polis ve bekçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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