Kavurucu havalar geri geldi: Bugün sıcak, yarın nem

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:33

Yurt genelinde sıcaklıklar yeniden artmaya başladı. Ancak ülkenin en doğusunda kuvvetli sağanaklar görülebilir...

Yapılan son değerlendirmelere göre kavurucu sıcaklar, bugünden başlayarak pazar gününe kadar etkisini sürdürecek. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde yüzde 40 seviyesinde olan nem, gece saatlerinden itibaren artmaya başlayacak. Yarın bu oranın yüzde 80'in üzerinde olması bekleniyor.

HANGİ İL, KAÇ DERECEYİ GÖRECEK?

Açıklamada, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-34, Edirne’de 36- 39, Çanakkale’de 35- 39, Bursa’da 34- 37, Balıkesir’de 34- 38, İzmir’de 37- 40, Manisa’da 38- 42, Aydın’da 41- 44, Muğla’da 38- 41, Antalya’da 39- 41, Adana’da 37- 40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sıcak çarpmasına karşı uyarı bulundu.

Açıklamanın devamında "Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle,11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" uyarısı yer aldı.