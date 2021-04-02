Kawasaki Hastalığı (Çilek Dillilik) nedir?
Özellikle, insanlarda sebep olduğu çilek görünümlü dil belirtisiyle bilinen Kawasaki hastalığı, tıp literatürüne ilk kez 1967'de Tomisaku Kawasaki adında bir Japon çocuk hastalıkları uzmanı tarafından kazandırıldı. Çilek dillilik olarak da bilinen Kawasaki, daha çok yeni doğan ve 5 yaş altı çocuklarda görülüyor. Erkek çocuklarında ise kız çocuklarına nazaran daha sık rastlanıyor.
Kawasaki hastalığı, en çok koroner damarlar olmak üzere,
vücuttaki orta çaplı atardamarlarda anevrizmalara (balonlaşma) neden olabilen,
daha çok yenidoğan ve 5 yaş altı (kaydedilen vakaların yüzde 75'i 5 yaş altı
çocuklardır) çoğunlukla erkek çocuklarda görülen akut sistemik vaskülittir. Bu
hastalık, tıp literatürüne ilk kez, 1967'de Tomisaku Kawasaki adında bir Japon
çocuk hastalıkları uzmanı tarafından kazandırılmıştır.
Deri döküntüleri (enantem), konjunktivit , ellerde ve
ayaklarda şişme, boyundaki lenf düğümlerinde büyüme ile karakterize
semptomlarından dolayı ilk olarak hastalık "mukokutanöz lenf düğümü
sendromu" olarak isimlendirilmiştir.Genellikle tedavi edilmediğinde hayatı
tehdit edebilen koroner arteriyel anevrizmalar (CAA) ile ilişkili akut koroner
arterite neden olur.
BELİRTİ VE
SEMPTOMLAR
Hastalık, akut dönemde çocukta huzursuzlukla kendini gösteren,
nedeni açıklanamayan ve geçmeyen yüksek ateşle başlar. Bunu takiben:
- İrin ya da akıntı olmaksızın konjunktival enfeksiyon
- Kızamık, ürtiker, papül ve benzeri tipte değişik deri
döküntüleri
- El ve ayak parmak uçlarından başlayan (2-3. haftalar
civarında) karakteristik bir deri soyulması
- Ağız mukozası değişiklikleri, parlak kırmızı çatlamış
dudaklar, kırmızı "çilek dili" bulgusu ve boğazda kızarıklık gibi
semptomlar izler.
Hastalığın uzun dönemde yol açtığı en ciddi komplikasyonlar
kardiyovasküler sistemle ilişkilidir. Bunlar:
- Kalpte üfürümler, aritmiler ve ultrason anormallikleri
- Perikardit,miyokardit (kalp katmanlarının iltihaplanması)
- Trombositoz (kanda trombosit yüksekliği)
- Ve en ciddi olarak koroner arter anevrizmalarının (CAA)
gelişmesidir.
HASTALIKLA
İLIŞKİLİ GENLER
Kawasaki hastalığına yatkınlık ailesel geçişli olarak
bilinmektedir. Ancak kalıtım örüntüsü henüz tam olarak çıkarılamamıştır.
Araştırmalar, Kawasaki hastalığı riskini ITPKC geni varyasyonları ile
ilişkilendirilmiştir. Varyasyon, genin intron 1 olarak bilinen bölgesindeki
nükleotidi değiştirir ve böylece inozitol 1,4,5-trifosfat 3-kinaz enziminin
üretilmesinde ilk adım olan ITPKC gen transkripsiyonunun etkinliğini azaltır.
Gen içi supressor mutasyon olarak tanımlanabilecek bu varyasyonun, vücudun T
hücre aktivitesini azaltabilme yeteneğine müdahale ederek kan damarlarında
hasara yol açan iltihaplanmalara neden olduğu öne sürülebilir. Genlerdeki
delesyon ve duplikasyon gibi diğer değişiklikleri de içeren diğer etkenler de
bu karmaşık hastalığın gelişimini etkilemektedir.
GÖRÜLME
SIKLIĞI
Kawasaki hastalığı, çocuklarda vaskülite sebep olan
hastalıklardan dünya çapında en sık görülenidir. Erkek çocuklarda kızlara
nazaran daha yaygın görülür. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batı
ülkelerinde Kawasaki Hastalığı 5 yaşındaki çocuklar arasında 10 binde bir
görülür. Ancak hastalık görülme oranı Japonya, Kore ve Tayvan’ı içeren Doğu
Asya’da 10-20 kat daha sıktır. Japonya, 4 yaşın altındaki yıllık 300 / 100 bin
çocuk insidansı ile dünyadaki en yüksek görülme sıklığına sahip ülkedir.
Genel popülasyon ile karşılaştırıldığında ebeveynleri
Kawasaki hastalığı geçirmiş olan ailelerin çocukları, 2 kat risk taşımaktadır.
Hasta kardeşleri olan çocukların ise hastalık riski diğer bireylere oranla 10
kat daha yüksektir.
Nisan 2020'den beri, İngiltere yoğunluklu olmak üzere
Avrupa'da COVID-19 pozitif olan çocuklarda nadiren Kawasaki benzeri bir
bozukluk vakası bildirilmiştir. Fakat SARS-CoV-2 ve Kawasaki hastalığı arasında
tüm semptomların uyuşmaması ve vakaların yaş ortalamasının yüksek oluşu
sebebiyle tam bir gerçek nedensel ilişki kurulamamıştır.
Erken dönemdeki olgularda herhangi bir doku bozukluğu
yaşanmadan düzelme görülebilirken, ileri dönemde kalıcı CAA'lı hastalarda erken
iskemik kalp hastalıklarını izleyen majör kardiyovasküler komplikasyonların
görülme riski bulunmaktadır.
TEŞHİS VE
TEDAVİ
Hastalık moleküler genetik testler olan ITKPC geni
delesyon/duplikasyon testi veya Tüm Ekzom Dizileme analizleri ile teşhis
edilebilmektedir.
Yüksek dozda intravenöz immünoglobulin (IVIG) tedavisiyle
sistemik iltihap azaltılarak akut belirtilerin önemli ölçüde kaybolması
sağlanır. Infliximab gibi kortikosteroidler de ikinci basamak tedavi olarak
uygulanmaktadır.
Kaynak: Evrim Ağacı
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