‘Kayak merkezleri dolu, kafeye geleceklerin hesabı yapılıyor’

14 Şubat 2021 Pazar, 15:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 pandemi sürecinde iş yerleri kapatılan kafe, bar, restoranların sahipleri ve eğlence sektörü temsilcileri ile video konferans toplantısında bir araya geldi ve esnafın sorunlarını dinledi. Toplantıda, bir işletmeci, "Birçok kayak merkezini dolaştım. Kayak merkezlerindeki kafeler dolup taşıyor. Kafeye gelecek üç beş kişinin hesabı yapılıyor" derken başka bir işletmeci, "Paket servisle iflasımızı geciktiriyoruz. Kiramızı her ay düzenli ödemekle yükümlüyüz, vergi ödemelerimiz, faturalarımız devam ediyor" diyerek zor durumda olduklarını anlattı.

"3 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALDI"

Personele verilen desteğin yeterli olmadığını, çoğu personelin destekten yararlanamadığını anlatan bir işletmeci, sıkıntıları şöyle anlattı:

"Personele en azından asgari ücret düzeyinde Kısa Çalışma Ödeneği verilsin istedik. Birçok personel Kısa Çalışma Ödeneği bile alamadı. Alanlar çok cüzi miktar bir para aldılar, hayatta kalmalarına imkan yok. Bir sektör bir günde kapandı, yaklaşık 3 milyon kişi işsiz kaldı" diye dert yandı. Bir başka işletmeci de, pandemiden önce de ekonomik krizde olduklarına işaret ederek, "Pandemiyle birlikte omuzlardaki yük beş altı katına çıktı"

"5 KİŞİYE VERECEĞİ 30 MİLYARI ESNAFA VERSİN"

Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını dinledikten sonra, "Size şu sözü veriyorum; salı günü bu konuyu baştan sona inceleyip masaya yatırmak istiyorum. İktidarın verdiği destek komik rakamlar. Uçmadığınız havaalanlarına, geçmediğiniz yollara 30 milyar para ödüyorlar. Bu 5 kişiyi çağırıp 'Paranızı diğer sene ödeyeceğim, bu parayı esnafa vereceğim, esnaf rahat bir nefes alsın' demiyor" diyerek, muhalefetin "5'li çete" olarak tanımladığı AKP'ye yakınlığıyla bilinen iş insanlarına işaret etti.

Kılıçdaroğlu, Anayasa'dan, "Devlet, esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirler alır" maddesini okudu. "En zor durumda Anayasa maddesini çalıştırmayan bir iktidara ne diyeceksin? Hem desteklemiyor hem de korumuyor" diyen Kılıçdaroğlu, iktidarı göreve çağırdı.