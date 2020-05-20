Kaybeden yine işçi

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Sağlık Bakanlığı’nda İŞKUR üzerinden işe başlayan, kapanan belediyelerden gelen, taşerondan kadroya geçirilen olmak üzere yaklaşık 30 bin işçi bulunuyor. Salgın nedeniyle iş yükü artan bu işçiler hastanelerde hasta bakımı, temizlik, ambulans şoförlüğü, teknik hizmetler gibi çeşitli alanlarda hizmet veriyor. İşçiler adına daha önce Türk-İş’e bağlı Türkiye Sağlık-İş Sendikası sözleşme imzalıyordu. Bu sırada 2018’de 696 sayılı KHK ile taşerondaki işçiler kadroya geçirildi. Bu işçilerin de çoğunluk sayısına dahil edilmesiyle yetki Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası’na verildi. 2019’da Türkiye Sağlık-İş Sendikası ile Öz Sağlık-İş Sendikası mahkemelik oldu. Türkiye Sağlık-İş Sendikası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuruda bulunarak kadro alan işçilerin de toplu iş sözleşmesine dahil edilmesini istediklerini bildirdi. Bakanlık işçilerin 31 Ekim 2020’den önce sözleşmeye dahil olamayacaklarını bildirdi. İtirazlarla devam eden yargı sürecinde Yetki Öz Sağlık-İş Sendikası’nda kaldı. Ancak geçen yıldan bu yana aradan aylarca süre geçmesine karşın Öz Sağlık-İş Sendikası da sözleşme imzalamadı.

BORÇLAR KATLANDI

Türkiye Sağlık-İş Sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikası’nın eylül ayında 2023 yılına kadar yetki alabilmek için sözleşmeyi bilerek imzalamadığını iddia ediyor. İşçilerin geçmişe yönelik alacaklarını kaybedecekleri için bu sendikadan da ayrılamadıklarını ileri sürüyor. Türkiye Sağlık-İş Sendikası’nın itirazlarının sözleşme sürecinin bir yıldan fazla bir süre uzamasına neden olduğunu ileri süren Öz Sağlık-İş Sendikası, salgın nedeniyle sözleşmelerin ertelendiğini belirtiyor. Aylardır sözleşmesiz olan işçiler ise, salgın nedeniyle toplu sözleşmelerin de ertelenmesi ile birlikte iyice mağdur oldu. İşçilerin büyük bir bölümü kadrolu oldukları halde, sözleşme imzalanmadığı için asgari ücretle çalışıyor. Gazetemize ulaşan işçiler iki sendikaya da tepki gösteriyor. İki sendika arasındaki yetki kavgası nedeniyle mağdur oldukların işaret eden işçiler, Cumhuriyet’i arayarak tepkilerini şöyle dile getirdiler: “Sözleşme oyalanıyor. Yok böyle adalet. Kamuda işçiler Ağustos 2019’da haklarını aldılar biz halen sürüncemedeyiz. Altın, döviz o zaman neredeydi şimdi nerede? Kayıplarımızı kim karşılayacak? Borçlarımız ikiye katlandı, bunların umurunda değil. Bu haksızlığın duyurulmasını istiyoruz. Emekçiler eziliyor. Yeter artık.”