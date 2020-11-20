Kaybolan pasaportunu sosyal medyadan buldu
Villareal forması giyen Pervis Estupinan, Cumartesi günü Real Madrid karşısında kadroda yer alacak ancak Ekvadorlu savunma oyuncusu neredeyse ülkesinde sıkışıp kalacaktı.
22 yaşındaki sol bek, Salı günü Ekvador'un Kolombiya'yı 6-1 yendiği maçta son golü attıktan sonra İspanya'ya geri dönmeyi planladı. Ancak valizlerini ve pasaportunu kaybeden Estupinan, sosyal medyaya başvurmak zorunda kaldı.
"Carapungo'da (Quito) kaybettiğim 3 siyah valizi ve pasaportu bulmama yardım etmeniz için sizden yardım istiyorum. Bulursanız tüm kalbimle minnettar olurum."
Tweet kısa sürede 3 bin 500 kez kez retweetlendi. Estupinan Instagram hesabında da aynı mesajı #LasMalasdePervis(Pervis'in bagajı) hashtagiyle birlikte paylaştı.
Ekvador Futbol Federasyonu'nun yardımıyla iyi haber geldi.
Çantalar ve pasaport bulundu ve Estupinan, "Yardımlarınız sayesinde en önemli valizi ve pasaportu bulmayı başardım. Tanrı sizi korusun." mesajını paylaştı.
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