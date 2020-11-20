Kaybolan pasaportunu sosyal medyadan buldu

20 Kasım 2020 Cuma, 10:28

22 yaşındaki sol bek, Salı günü Ekvador'un Kolombiya'yı 6-1 yendiği maçta son golü attıktan sonra İspanya'ya geri dönmeyi planladı. Ancak valizlerini ve pasaportunu kaybeden Estupinan, sosyal medyaya başvurmak zorunda kaldı.

"Carapungo'da (Quito) kaybettiğim 3 siyah valizi ve pasaportu bulmama yardım etmeniz için sizden yardım istiyorum. Bulursanız tüm kalbimle minnettar olurum."

Tweet kısa sürede 3 bin 500 kez kez retweetlendi. Estupinan Instagram hesabında da aynı mesajı #LasMalasdePervis(Pervis'in bagajı) hashtagiyle birlikte paylaştı.

Ekvador Futbol Federasyonu'nun yardımıyla iyi haber geldi.

Çantalar ve pasaport bulundu ve Estupinan, "Yardımlarınız sayesinde en önemli valizi ve pasaportu bulmayı başardım. Tanrı sizi korusun." mesajını paylaştı.