Kaybolan Seul Belediye Başkanı'nın cansız bedeni bulundu!

09 Temmuz 2020 Perşembe, 14:32

Seul Büyükşehir Polis Teşkilatı, kayıp başkan Park Won-soon'un cesedinin, Seul'ün kuzeyinde, telefon sinyalinin en son alındığı noktada, gece geç saatlerde yapılan bir arama sırasında tespit edildiğini duyurdu.

Başkanı Won-soon'un yerel saatle 17.17'de kaybolduğunun bildirilmesinin ardından yerinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatılmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ADAY OLACAKTI

Yetkililer, Park Won-soon'un saat 16.40'da yapılacak olan programlarından birinin "kaçınılmaz koşullar" nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu. Park Won-soon'un cep telefonu sinyaline en son Seongbuk'un Gilsangsa Tapınağı yakınında erişildiği ifade edildi.

2011'den beri Seul Belediye Başkanlığı görevini yürüten Park Won-soon, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak gösteriliyordu.





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