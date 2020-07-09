Kaybolan Seul Belediye Başkanı'nın cansız bedeni bulundu!
Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, kızı tarafından kayıp başvurusu yapılan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.
Seul Büyükşehir Polis Teşkilatı, kayıp başkan Park Won-soon'un cesedinin, Seul'ün kuzeyinde, telefon sinyalinin en son alındığı noktada, gece geç saatlerde yapılan bir arama sırasında tespit edildiğini duyurdu.
Başkanı Won-soon'un yerel saatle 17.17'de kaybolduğunun bildirilmesinin ardından yerinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatılmıştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ADAY OLACAKTI
Yetkililer, Park Won-soon'un saat 16.40'da yapılacak olan programlarından birinin "kaçınılmaz koşullar" nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu. Park Won-soon'un cep telefonu sinyaline en son Seongbuk'un Gilsangsa Tapınağı yakınında erişildiği ifade edildi.
2011'den beri Seul Belediye Başkanlığı görevini yürüten Park Won-soon, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak gösteriliyordu.
Ayrıntılar geliyor...
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