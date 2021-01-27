Kayı İnşaat işçileri yarın Ankara’da Meclis’te olacak

27 Ocak 2021 Çarşamba, 17:37

Kayı İnşaat'tan hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle, şirketin genel merkezi önünde direnişe geçen işçiler, bugün yaptıkları açıklamada, "Yarın heyet olarak Ankara’da Meclis’te olacağız. Kayı İnşaat işçilerinin alacakları için görüşmeler yapacağız. Aynı zamanda yarın 11:00’de İstanbul’da Kayı İnşaat Genel Merkezi önünde eylemlerimize devam edeceğiz" dedi.

"ÖNCELİK İŞÇİLERİN ALACAĞIDIR"

İşçiler açıklamalarında, "İlk gün gibi yağmur çamur demeden direnişimize devam ediyoruz. Görüştüğümüz bakanlıklar bu işin peşine düşmeyiz zannetti. Biz Türkiye’nin farklı şehirlerden bu karda kışta gelerek hakkımızın mücadelesini verdik. Şimdi konkordato süreci sonuçlanana kadar da buradayız" diyerek şunları kaydetti:

"Kimse elini ovuşturmasın. Kimse bizden önce alacağının peşine düşmesin. Öncelik işçilerin alacağıdır. Bunun peşine düşecek olanlar varsa emin olun nasıl ki Coşkun Yılmaz’ın günlerdir ensesindeysek bundan sonra gerek bankaların gerek avukatlarının önlerinde greve devam edeceğiz. Yağmurda çamurda bizi süründürüyorlar. Ama başımıza taş yağsa da bu eylemi bırakmayacağız.

Ey bakanlar bugünden sonra ne yapacaksınız? Coşkun Yılmaz konkordato ilan etti. Gelin bir an önce bu işi çözün. "

"BAKAN YARDIMCISI SÖZÜNÜ UNUTMASIN"

İnşaat-Sen Sözcüsü Nurseli Gözüaçık da konuşmasında şunları söyledi:

"Kayı İnşaat'ın kasası boşaltılıyor ama Coşkun Yılmaz'la bağlantılı şirketler bir bir ortaya çıkıyor. Her birinin peşindeyiz. Haziran ayında Enprotek el değiştiriyor. Ne tesadüftür ki şirketin devredildiği kişi Coşkun Yılmaz’ın Rusya’daki ortağı. Coşkun Yılmaz şirketlerini kendi üstünden çıkarıp ortaklarının üzerine koyarak kar etmeye devam ediyor.

Mücadelemizin 12. gününde sesimiz Meclis’te de yankılandı. Dışişleri Komisyonu’nda Kayı İnşaat işçileri gündeme geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı bu konuyu çözeceğine dair söz verdi. Meclis tutanaklarına geçti. Bakan Yardımcısı sözünü unutmasın, biz peşinde olacağız.

Yarın işçi arkadaşlarımızla birlikte Ankara’da olacağız. Meclis’te çeşitli görüşmeler yapacağız. Kayı İnşaat işçilerin hak edişlerini alabilmesi için herkesi görevini yapmaya davet etmeye devam edeceğiz.

Konkordato ilan eden Kayı İnşaat işçilerin alacaklarına öncelik vermek zorundadır. Herkes bir adım geri çekilecek. Önce Kayı İnşaat işçileri haklarını alacak."

NE OLMUŞTU

Kayı İnşaat’ın yurt dışındaki şantiyelerinde ve ofislerinde çalışan 250’ye yakın işçinin bir yıldan fazla süredir maaşları ödenmedi. 2019’dan bu yana işçiler defalarca Kayı İnşaat patronu Coşkun Yılmaz’a ulaştı. Alacaklarını istedi. Ancak Coşkun Yılmaz, 2 yıla yakın süredir “ödeyeceğim” dedi ancak ödeme yapmadı.

İşçiler 28 Aralık 2019’da maaşlarını alamadıkları için Cezayir’de grev yaptı. Arabuluculuk sözleşmeleri imzalandı. Hakedişlerin 2020 Mart ayında ödeneceği taahhüt edildi. Ancak sözler tutulmadı. Anlaşmalar çöpe atıldı. İşçiler dava açtı. Yüzlerce kez patronla görüştü. Coşkun Yılmaz “en yakın zamanda ödeyeceğim” açıklamasında bulundu.

Ancak, işçilerin maaşları ödenmedi.

Kayı Holding’in bünyesinde sadece inşaat firması bulunmuyor. Holding, enerji ve medikal alanlarında da faaliyet gösteriyor.