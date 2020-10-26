Kayıp 560 milyon lira TURKEN'in inşaatına mı gitti?

26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:33

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sayıştay ve TBMM KİT Komisyonu tarafından, Eti Maden'in yurt dışı şirketlerinin denetlenebileceği bir mekanizmanın çalıştırılmadığını belirtti.

Eti Maden İşletmelerinin yıllar itibarıyla yurt dışı satış ve iskonto oranlarına dikkati çeken Yavuzyılmaz, 14 Aralık 2017'ye kadar iskonto oranlarının yüzde 1,6 oranında olduğunu, bu tarihteki genel müdür değişikliğinin ardından iskonto oranlarının yaklaşık yüzde 5,25'e yükseldiğini ifade etti.

FARKIN NEDENİ NE?

Yurt dışı şirket kanalıyla son 2 yılın ortalama satış tutarının yaklaşık 725 milyon dolar olduğunu aktaran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"725 milyon dolarlık satış tutarının 2018 yılı iskonto tutarı 52 milyon dolar, 2019 yılı iskonto tutarı ise 42 milyon dolardır. 725 milyon doların 2018 yılı öncesi ortalama iskonto oranı olan yüzde 1,6 üzerinden hesaplanması durumunda, yapılan iskonto yaklaşık 12 milyon dolar olacaktı. Bugünkü kurla 2018-2019 yılları için toplam 560 milyon lira olan bu aradaki farkın nedeni ne olabilir? Bu kayıp 560 milyon liranın, TÜRKEN Vakfı'nın New York'ta inşa edilmekte olan 21 katlı gökdelen inşaatı için kaynak yaratılması amacıyla, önce iskonto sistemiyle yurt dışında oluşturulup sonrasında ABD'ye mi transfer edildiğinin araştırılması için ETİ Maden Teftiş Kurulunun harekete geçmesi ve yurt dışı şirketlerin tüm hesaplarının Sayıştay'a açılması gerekmektedir."



