Kayıp Gökhan Güneş’in ablası: Polis kardeşimin yerini biliyor ama söylemiyor
İstanbul’da 4 gün önce çalıştığı işyeri önünde kaçırılan Gökhan Güneş’in ablası Nurhayat Güneş, “Polis aslında kardeşimin nerede olduğunu biliyor ama söylemek istemiyor” iddiasında bulundu.
İstanbul’da 4 gün önce çalıştığı işyeri önünden kaçırılan Gökhan Güneş’in ailesi oğullarının bulunmasını istiyor. İşyeri önünde bir grup tarafından arabaya bindirildiği görülen Güneş’le ilgili Emniyet ve yetkililer de sessizliğini koruyor.
Güneş’in bulunması için dün İkitelli’deki Şehit Zeki Kaya Polis Karakolu önünde yapılan basın açıklamasında 12 kişi gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.
Dün gözaltına alınanların arasında olan abla Nurhayat Güneş, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, “Polis aslında kardeşimin nerede olduğunu biliyor ama söylemek istemiyor. (Güneş’in araca bindirilme görüntüsü) Görüntüleri izlemediler, almadılar, bize görüntüleri verenlere soruşturma açtıklarından Gökhan’ın tam olarak nerede olduğu belli” dedi.
Karakol önünde basın açıklaması yaparken şiddetli şekilde gözaltına alındıklarını belirten abla Güneş, “Bizim eylem yaptığımızı sanıyorlar. Bize ‘Bu eylemi kim planladı?’ diye sordular. Bu bir eylem değil, biz kardeşimizi soruyor. Biz yılmayacağız. Kardeşimi sormaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Anne Nazife Güneş de, “Benim çocuğum nerede. Ben çocuğumu istiyorum. Polislerin yaptığını da biliyorum. Çocuğumu versinler bana” diyerek yetkililere seslendi. Baba İbrahim Güneş ise “Karakola güvenlik kamerası görüntülerini götürdük. CD'yi paket yaptı çekmeceye attı. Hiç izlemediler. Çocuğumuza ne olduğu belli değil” dedi.
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