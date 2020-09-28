Kayıp işçi, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Zonguldak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu temizlik görevlisi Mehmet Y.'nin (54), başından tek kurşunla vurulmuş cansız bedeni bulundu.

DHA
28 Eylül 2020 Pazartesi, 11:38
Kayıp işçi, başından vurulmuş halde ölü bulundu
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Zonguldak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Y., geçen cuma günü ortadan kayboldu. Ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu. Başlatılan arama çalışmaları sırasında  Mehmet Y., Birlik Mahallesi Karafatma Sokak üzerindeki ormanlık alanda ölü bulundu.

Yanında bulunan tabancayla başından tek kurşunla vurulduğu saptanan Mehmet Y.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan temizlik işçisinin
kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.



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