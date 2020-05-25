Kayıp kadın, boğazı kesilerek öldürülmüş

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 18:41

Uzunköprü'nün Kavakayazma köyünde meydana gelen olayda, köyde oğlu ile birlikte yaşayan Fatma G., 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Köylüler ve oğlunun da katıldığı arama çalışmalarında sonuç alınamayınca devreye jandarma ve AFAD ekipleri girdi. Yapılan aramalarda Fatma G.'nin dün köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki sazlıklar arasında cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede Fatma G.'nin boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetle ilgili öldürülen kadının oğlu Aykut G., Ercüment A ve Jülide A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.