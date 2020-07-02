Kayıp olarak aranan zihinsel engelli çocuk, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu

02 Temmuz 2020 Perşembe, 14:46

Olay, önceki akşam, Marmara Ereğlisi ilçesinin Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi.

Zihinsel engelli kız çocuğu M.K., gece yarısına kadar eve gelmeyince ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri arama çalışmaları başlatırken, çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Görüntülerden M.K.'nin, bir kişinin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete bindiğini belirlendi. Kısa sürede de bisikleti kullanan kişinin Hüseyin F. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polisin ulaştığı bisikletin sahibi de bisikleti komşusu Mustafa F.'ye verdiğini söyledi. Mustafa F., gözaltına alındı. İfadesinde, bisikleti en son oğlu Hüseyin F.'nin kullandığını, daha sonra da İstanbul'a gittiğini söyledi.

17 yaşındaki M. K.

BAYGIN BULUNDU

Ekipler, M.K.'yi kaybolduktan 23 saat sonra evine 4 kilometre mesafedeki ormanlık alanda baygın olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, çocuk kendine gelir gelmez, "Bana su verin" dedi. Vücudunda, yüzünde ve bacaklarında darp izleri olduğu belirlenen M.K., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

15 AYRI SUÇ KAYDI VAR

İstanbul polisi tarafından gözaltına alınarak, Marmara Ereğlisi ilçesine getirilen Hüseyin F.'nin 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Bu arada şüphelilerin barodan avukat talebinde bulunduğu ancak, avukatların talebi kabul etmediği belirtildi. Şüphelilerin adliyedeki ifade verme işlemleri sürüyor.