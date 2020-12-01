Kayıp yıldız Jose Sosa

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da giyen Jose Sosa, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Jose Sosa, eski takımlarına karşı bu sezon etkili bir performans ortaya koyamadı.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2020 Salı, 10:56
Kayıp yıldız Jose Sosa
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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Jose Sosa, sarı-lacivertlilerin 6. haftada 3-1 kazandığı Trabzonspor maçında 45 dakika süre aldı. Sosa, yerini o maçta Cisse'ye bırakırken herhangi bir skor üretemedi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KAYIPTI

Jose Sosa, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları ve 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçına da ilk 11'de başladı. Sosa bu maçı da boş geçti ve Erol Bulut tarafından ikinci yarıda oyundan alındı. Sosa'nın yerine ise Mert Hakan Yandaş sahaya sürüldü

Bu sezon eski takımları olan Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı skor üretemeyen Sosa, söz konusu maçlarda vasat bir performans sergiledi. Sosa, oynadığı 9 maçta ise 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Rizespor, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında gol atan Arjantinli futbolcu, Karagümrük maçında ise 1 asist yaptı. Sosa, daha önce oynadığı Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarındaki performansını ise şu ana kadar arattı.

Jose Sosa - Beşiktaş

>2014-15 Sezonu - 37 maç - 5 gol

>2015-16 Sezonu - 41 maç - 9 gol - 13 asist

Jose Sosa - Trabzonspor

>2017-18 Sezonu - 27 maç - 2 asist

>2018-19 Sezonu - 30 maç - 5 gol - 4 asist

>2019-20 Sezonu - 42 maç - 11 gol - 10 asist


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