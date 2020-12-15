Kayıplar ‘geliyorum’ dedi

15 Aralık 2020 Salı, 06:00

F .Bahçe evinde oynadığı ve kaybettiği son 3 maçla tarihe geçti. Bu ilk oluyor. Nerede aylar süren yenilmezlikler. Sarı-Lacivertlilerin son 3 yılı kâbuslarla dolu. Ersun Yanal zamanında da aynı durumlar yaşanmıştı.

Yanal gönderildi, bakalım Erol Hoca bu işten yırtacak mı? Sosyal medyada Bulut’a yönelik istifa paylaşımları tavan yaptı. Genç teknik adam F.Bahçe’nin ağırlığını kaldıramadı. “Şampiyon olacağız” sözünü sıkça ağzına dolamaya başladı. Bazı oyuncularla iletişim kopukluğu yaşadı. Eski topçulara daha fazla ilgi gösterdi. Taşlarla fazla oynadı. Sistemi oturtamadı.

Her maça soru işaretleri yaratan 11’ler çıkardı. Hazır olanlara forma şansı vermedi. Bugün gelinen noktada F.Bahçe ne koşuyor, ne mücadele ediyor, ne topa basıyor, ne şut atıyor, ne pozisyona giriyor. Demek ki takıma yeterli bir şeyler katamamış. Malatya maçında 3-0 yenikken, bitime 3 dakika kala Sinan Gümüş’ü sokuyorsun oyuna. Messi’yi alsan ne yazar.

Bu hafta çok önemli bir G.Antep maçı var. G.Antep geçen hafta İstanbul’da Başakşehir’i yendi. Koşan, mücadele eden bir takım. Kaderin bu maça bağlı. Alanyaspor’da rahattın ama buradaki ortam farklı. Büyük camialar, başarısızlıklar peş peşe gelirse affetmezler. Otoriter ol. İşine başkalarını karıştırma. Bir meslektaşım “Sahaya çıkan takımı Emre yapıyor” diye yazmış. Kafam karıştı, olur mu, olur. Bulut’a gösterilen tepki Emre’ye de geliyor biliyorum.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Malatya yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç ve yöneticiler aralarında bir toplantı gerçekleştirmiş. Görüşmede “Bu takım nasıl böyle futbol oynar” diye serzenişte bulunmuşlar. Hepsi haklı.

F.Bahçe’nin haftalardır bu kadar kötü futbol oynamaya hakkı yok. Koç, Bulut’a ve futbolculara ne kadar kızarsa kızsın, yerden göğe kadar haklıdır. Bu takıma 18 futbolcu aldı. F.Bahçe’yi transfer şampiyonu yaptı. Beklentiler büyükken karşılığı böyle olmamalı.