Kayıtlara geçti: Bitcoin madenciliğinde ilk ölüm
Tayland'ın Çonburi ilinde yaşayan 26 yaşındaki Bitcoin madencisi Danai Makmek, ev yapımı madencilik donanımındaki bir arıza nedeniyle elektriğe kapılarak hayatını kaybetti.
Tayland'da Danai Makmek isimli kişi, Bitcoin madenciliği yaptığı bilgisayarını tamir etmeye çalışırken elektriğe kapılarak hayatını kaybetti.
Danai'nın kardeşi Apiwat, olayın gerçekleştiği günün öncesinde Danai'nin madencilik donanımında arıza olduğunu ve kendisinden tamir içi yardım istediğini söyledi.
Sputnik Türkçe’nin haberine göre Apiwat, kardeşine düzeneği tamir etmenin tehlikeli olacağını söyleyerek ertesi gün teknisyen çağırma sözü verdiğini ancak kardeşinin binlerce dolar değerinde Bitcoin zarar edeceği için panikleyerek kendisini dinlemediğini belirtti.
KARDEŞİ UYARIDA BULUNMUŞ
Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Apiwat, "Onu uyardım ama sanırım panikledi ve bütün gece tamir etmek için uğraştı. Ertesi gün bir teknisyenle eve geldiğimde onu düzeneğin başında ölü buldum" dedi.
Apiwat, ayrıca kardeşinin daha önce madencilik donanımının gücünü en üst düzeye çıkarmak için hız aşırtma (overclock) işlemi yaptığını da söyledi.
Danai hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis eve zorla girildiğine dair bir iz bulmadıklarını açıkladı.
Yetkilier, Danai'nın arızalı Bitcoin madenciliği bilgisayarı patladıktan sonra elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Danai'nin yaşamını yitirmesi, kripto para madenciliği sırasında gerçekleşen ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.
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