Kaymakam coştu: Millet kıraathaneleri büyük bir atılım hamlesi

07 Ağustos 2020 Cuma, 17:28

AKP'nin 24 Haziran 2018 seçimleri sırasındaki "vaat"lerinden biri olan Millet Kıraathaneleri "proje"si Antalya'nın Kaş ilçesinde de hayata geçirildi.

AKP'li Kaş Belediyesi tarafından hayata geçirilen 150 metrekarelik kapalı, 3100 metrekare açık alana sahip, 1500 kitaplı kütüphanenin yanı sıra internet bağlantısı olan iki bilgisayar, oturma grupları, 9 kameriye ve çocuk parkının yer aldığı Millet Kıraathanesi törenle açıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bugün Millet Kıraathanemizi açıyoruz. Hemşehrilerimizin uzun zamandır beklentisi olan bir sosyal alan talepleri vardı. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, emeklilerimiz bize vakit geçirebilecekleri, her türlü faaliyetleri yapabilecekleri, sosyal anlamla etkileşim yapabilecekleri bir yer talepleri vardı. Bunu bugün mahallemize kazandırıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hemşehrilerimiz gelecekler, güzelce vakit geçirebilecekler" dedi.

'BÜYÜK ATILIM HAMLESİ'YMİŞ

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ise açılışı yapılan "proje"yi AKP'li belediye başkanını da aşan sözlerle övüp bunun "büyük bir atılım hamlesi" olduğunu sürdü.

Kaymakam Yazıcı'nın sözleri şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizi Millet Kıraathaneleri projesi adı altında büyük bir atılım hamlesi gerçekleştirilmeye başlandı. Doğrusu bu hizmetleri il ve ilçe merkezlerinde görmekten ziyade Kaş'ımızın bu güzide yerinde de görmek hepimizi oldukça mutlu etti. Bu anlamada bu hizmeti Kınıklı hemşehrilerimize sunan belediye başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum."



