Kaymakamda koronavirüs

Gaziantep'in merkez Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

DHA
10 Eylül 2020 Perşembe, 11:13
Kaymakamda koronavirüs
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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, dün kendisinde görülen semptomlar üzerine yaptırdı.

Kalaylı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan ve tedavisine başlanan Kaymakam Kalaylı, evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.


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