Kaymakamın elektrikli araç inadı
Adalar Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu “tescil belgesi” bulunmadığı ve Karayolları Trafik Kanunu’na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştüklerini ve araçlarla ilgili sorunun birkaç gün içerisinde çözüleceğini söyledi. İmamoğlu, dün Adalar’ı ziyaret ederek, fayton yerine kullanılacak elektrikli araçları yerinde inceledi.
İmamoğlu’nun ziyareti sırasında faytonlar kaldırıldığı için protesto eylemi yapıldı. Adalar Kaymakamlığı’nın araçların “tescil edilmediği” gerekçesiyle kullanımına izin vermemesini değerlendiren İmamoğlu, “Herhalde Kaymakam’ın az meşguliyeti vardı bugün. Süreç Sayın Valimiz ile ilçenin Kaymakamı, ilçenin Belediye Başkanı ile toplantılarla yürütülmüştür. Bu ortak bir karardır” dedi.
İmamoğlu, uygulamanın ilk etapta ücretsiz olacağını daha sonra ise İETT’nin tarifesiyle hizmetin süreceğini belirtti. Büyükada Rum Yetimhanesi’ni de gezen İmamoğlu, gerekli düzenlemelerin yapılması için talimat verdi.
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