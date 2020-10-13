Kaymakamlık, İBB'nin Kürtçe tiyatro oyununu yasakladı

13 Ekim 2020 Salı, 18:57

“Bêrû” adlı oyun, salgın döneminde özel tiyatrolara destek projesi kapsamında bu akşam oynanacaktı.

Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü tarafından ve 5442 sayılı Kamu Güvenliği Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet gerekçesi ile yasaklanmasını talep edilen kararı, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı İBB Şehir Tiyatrosuna iletti.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Yapılmak istenen tiyatro etkinliğinin genel kamu düzenini bozabileceği değerlendirildiğinden, ilçemiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi ve dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda adı geçen Teatra Jiyana Nû isimli özel tiyatro tarafından BERU:KLAKSON BORİZAN BİRT isimli tiyatro oyununun Gaziosmanpaşa ilçemiz sınırları içerisinde tüm açık/kapalı alanlarda yapılmasının süresiz olarak YASAKLANMASI hususunu; Tensiplerinize arz ederim.”

'4 SAAT KALA İPTAL EDİLDİ'

Teatra Jiyana Nû'dan Nazmi Karaman, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, oyunlarının perde açılmasına 4 saat kala iptal edildiğini söyledi.

Belediyenin de kendilerinin de gerekli itirazları yapacağını söyleyen Karaman, “Belediye yetkilileri başka bir zamanda başka bir sahnede bizi yeniden bu oyunla davet etmek istediklerini söylediler” diye konuştu.

İBB tarafından gönderilen kısa mesajda da, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı 13.10.2020 tarih ve 6620 sayılı kararıyla bu akşam sahnelenecek oyunun yasaklanması, saat 16.00 itibariyle tarafımıza tebliğ edilmiştir. Biletleriniz askıya alınmış olup, sene sonuna kadar dilediğiniz herhangi bir yetişkin oyunumuzda ve sahnemizde kullanabilirsiniz" dendi.