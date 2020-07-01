Kaynaklar boşa gitti
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan “Milli eğitim sisteminde teknoloji entegrasyonu: 2020’ye nasıl girdik?’’ başlıklı raporda Fatih projesi değerlendirildi.
Genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, raporun öncelikli amacının 2020 Türkiyesi’nin eğitim fotoğrafından yola çıkarak Fatih projesinin incelenmesi olduğunu söyledi.
8 şehirden farklı okul türlerinde ve öğretim kademelerinde çalışan öğretmenlerin görüşlerinin de alınmasıyla hazırlanan rapordaki bazı tespit ve öneriler şöyle:
KAYNAKLAR BOŞA HARCANDI: Fatih projesinin kamuoyuna duyurulması “fırsat eşitliği” artırma gibi eğitimin toplum açısından en hayati işlevlerinden birisi üzerine yapılmıştır. Ancak gerek projenin yapılandırılma süreci gerekse öğrenci-öğretmen ve okul ekosistemine uygun olmayan plansız uygulamalar nedeniyle bu işlevin gerçekleştirilmesi mümkün olamamıştır.
UYGULAMA VE BAŞARI ÖLÇÜTÜ YOK: Projenin eylem planı ve tahmini bir takvimi olmasına rağmen proje yapılandırılırken oluşturulması gereken ölçütler belirsizdir.
PROJE SESSİZCE BİTİRİLDİ: 2020 bütçe görüşmelerinde ve 2021, 2022 tahmini bütçelerinde Fatih projesine kaynak ayrılmamıştır. Bu durum projenin sonlandırıldığı anlamına gelmektedir.
YETERLİLİK EKSİKTİ: Projenin asıl uygulayıcısı olan öğretmenlerin bir kısmı hizmetiçi eğitimlerle sürece adapte edilmeye çalışılmış, ancak bu durum sürdürülebilir olamamıştır.
BİLİMSEL VERİLER DİKKATE ALINMADI: Projenin başlangıcından itibaren konu ile ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar ve yayınlarda dile getirilen sorun ve çözüm önerileri dikkate alınmamıştır.
TEKNOLOJİK ÜRÜN İSRAFI: Projenin başlamasından 8 yıl sonra tablet dağıtmanın yanlış olduğu, onun yerine klavyeli bilgisayar dağıtılacağı açıklanmıştır.
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