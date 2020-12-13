"Kaynaklar çarçur edilmese 4 tane GAP projesi bitirilmiş olacaktı"

13 Aralık 2020 Pazar, 09:44

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın bütçesi üzerinde konuştu.





GAP İdaresi’nin bölgenin tüm illerini sosyoekonomik anlamda kalkındırmak ve halkın refah seviyesini yükseltmek amacıyla 31 yıl önce kurulduğunu anımsatan Tutdere, “Sayıştay raporlarına baktığımızda Kalkınma İdaresinin görevini yapmadığını görmekteyiz. GAP İdaresi, 2014-2018 Eylem Planı'ndaki 2018 projelerinin hiçbirini gerçekleştirememiştir, 2019 eylem planını yapmamıştır” dedi.

"İNTERNET SİTELERİNİ GÜNCELLEMEKTEN ACİZLER"

Bölgedeki illerin işsizlik oranına bakıldığında GAP İdaresi’nin başarısız olduğunun görüldüğünü belirten Tutdere, Türkiye İstatistik Kurumu 2019 verilerine göre, bölge illerinde işsizlik oranının yüzde 22,4 ile Türkiye genelindeki işsizlik arasında yüzde 65 oranından fazla fark olduğunu bildirdi. Tutdere, “GAP İdaresi, kendi internet sitesini güncellemekten aciz hâle düşmüştür. Kalkınma ajansları, AK Parti iktidarı döneminde artık projeleri takip etmeyen, verdikleri paranın peşinde koşmayan, hantal boş binalara dönmüşlerdir. Buradan bütün milletimiz kalkınma ajanslarından ve Sayın Bakan sizden hizmet beklemektedirler” dedi.

"GAP’LA İLGİLİ VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Tutdere, AKP iktidarları döneminde GAP'la ilgili verilen sözlerin tutulmadığını kaydederek şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanıyken Diyarbakır'da ‘Biz, bu projeyi beş yılda bitireceğiz’ dedi. Dönemin Bakanı ‘Devlet sözü, biz bu projeyi tamamlayacağız’ dedi. Peki, aradan geçen uzunca süreye rağmen iktidar olarak siz bu projeleri tamamladınız mı? Biraz önce konuştuk, ‘Yalan siyaseti’ dediniz. İşte, siz, devleti de yalancı duruma düşürdünüz, ‘Beş yılda bitireceğiz’ dediniz ancak bitirmediniz. GAP'ı neden bitirmediniz? ‘Kaynak yok’ diyorsunuz, kaynakları çarçur ettiniz.”

"SİZİN BECERİKSİZLİĞİNİZ OLMASAYDI..."

“Sizin özellikle dolara bakmaz, maliyeden anlamaz Bakanınız ve ekonomi yönetiminiz eğer gerçekten kaynakları doğru kullanmış olsaydı, bugün GAP da bitmiş olacaktı” diyen Tutdere, şunları söyledi:

“Sizin yanlış yönetiminiz nedeniyle bu milletin, fakir fukaranın tam 128 milyar doları heba edildi, buharlaştı, yok oldu. 128 milyar dolar heba edilmeseydi, eğer bu 128 milyar dolar yerinde kullanılsaydı bugün Türkiye'de neler olurdu biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar, ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajının toplam maliyeti 4 milyar dolar. Eğer bu 128 milyar heba edilmeseydi, bugün tamı tamına 32 tane Atatürk Barajı yapılacaktı, 32 tane Atatürk Barajı. Eğer sizin beceriksizliğiniz olmasaydı bu 128 milyar dolarla tam 4 tane GAP projesi bitirilmiş olacaktı. İşte, siz milletin parasını çarçur ettiniz ve bu projeler de kaynak yetersizliği nedeniyle tamamlanamadı.”