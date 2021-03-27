Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanına tepki gösterdi: Halka yasak, partililere serbest

27 Mart 2021 Cumartesi, 14:25

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan AKP 7. Büyük Olağan Kongresi'nde iken Kayseri halkına "Evden çıkmayın" mesajı atması kamuoyunun tepkisini çekmişti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Kayseri Ulaşım da toplu taşıma araçlarına dün astığı afişlerle ve caddelerde yaptığı anonslarla toplu taşıma araçlarında konuşmayı yasakladığını duyurmuştu.

Yaşananları eleştiren CHP Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın kongredeki görüntülerine dikkat çekerek yasağı eleştirdi.

Arık'ın açıklaması şöyle:

"SİZ 56 OTOBÜS KAYSERİ'DEN ANKARA'YA GİTTİNİZ"

"Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç halkın parasıyla Kayserililere attığı mesajda 'İlimizde vaka sayısı arttı, kalabalık ortamlarda bulunmayın' dedi ama kendisi aynı gün AKP'nin lebalep kongresinde fotoğraf paylaştı. Ve Sayın Büyükkılıç toplu taşıma araçlarında telefonla konuşmayı, normal konuşmayı yasakladı. Sayın Büyükkılıç, siz 56 otobüs Kayseri'den Ankara'ya gittiniz. Giderken de şarkılar söylediniz. Halaylar çektiniz. Bu maskeyi halay mendili yaptınız."

"AKP KONGRESİNE GİDEN HERKES KARANTİNAYA ALINSIN"

AKP kongresinde bulunmanın halk sağlığı açısından sakıncalı olduğunu ve başta Başkan Memduh Büyükkılıç olmak üzere Kayseri'den Ankara'ya kongreye giden herkesin karantinaya alınması yönünde Kayseri Valisi'ne çağrı yapan Arık, "Fotoğrafa ister dikey bakın ister yatay bakın bu fotoğraf halk sağlığı açısından sakıncalıdır. Buradan Kayseri Valisi'ne sesleniyorum. Kayseri'de vaka sayısının daha da artmaması için başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere o 56 otobüsle kim Kayseri'den Ankara'ya gittiyse hepsini karantina altına alın. Sadece halk sağlığını tehlikeye sokmakla kalmıyor, sağlık çalışanlarının da yükünü arttırıyorsunuz" dedi.