Kayseri ve Malatya Süper Lig’e veda etti
Süper Lig’in 34. haftasında küme düşen diğer iki takım da belli oldu.
Evinde Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Kayserispor ile yine kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’ne 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor Süper Lig’e veda etti.
Karşılaşma sonrası Kayserisporlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligi 32 puan toplayarak son sırada tamamladı.
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