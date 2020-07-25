Kayseri ve Malatya Süper Lig’e veda etti

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 23:01

Evinde Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Kayserispor ile yine kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’ne 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor Süper Lig’e veda etti.

Karşılaşma sonrası Kayserisporlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligi 32 puan toplayarak son sırada tamamladı.