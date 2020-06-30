Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğunu boğarak cani tutuklandı

30 Haziran 2020 Salı, 09:00

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde Harun S., iki yıldır birlikte yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü.

Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harun S.'nin olabileceği tüm yerleri didik didik aradı. Ekipler, günler sonra Harun S.'yi kullanılmayan bir evin su kuyusunda yakalayarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Harun S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Harun Sezer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Harun Sezer'in mahkemede verdiği ifadede, "Birlikte yaşadığım Emel Öner ile alkol alıyorduk. Alperen çok ağlıyordu. Bende alkolün etkisiyle Alperen'e vurdum. Vurunca Alperen daha çok ağladı. Kendimi kaybettim. Alperen'i dövdükten sonra bir süre hareketsiz kaldı. Ben de öldüğünü anlayınca battaniye ve perdeye sardığım Alperen'i evin yakınındaki mezarlığa götürdüm. Mezarlığın arka tarafında hazır mezarlar vardı. Burada boş bulduğum mezara gömdüm" dediği öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasıyla evden kaçtığını belirten Sezer, "Polislerin beni aradığını hem duydum hem de saklandığım yerde zaman zaman görüyordum. 8 gün boyunca bahçelerden kiraz, domates ve salatalık çalarak beslendim" dedi.