Kayseri'de 32 daireli bina karantinaya alındı

Kayseri'de 32 daireli apartman, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA
11 Haziran 2020 Perşembe, 16:20
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Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 testi pozitif çıkan kişinin, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osman Gazi Mahallesi'nde oturduğu 8 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine 32 dairenin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı. 


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