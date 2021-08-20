Kayseri'de Burunören Mahallesi’ne Atatürk’ün 3.5 metrelik heykeli yapıldı
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Burunören Mahallesi’ne, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 3.5 metrelik bir anıt heykeli yapıldı.
Türkiye’de bu heykelden sadece dört tane olduğunu, 5’incisini de kendi köylerine yaptırdıklarını aktaran Organizasyon Komitesi Başkanı Cihan Korkmaz, “Bildiğim kadarıyla Bursa’da iki tane, Konya’da bir tane ve Ankara’da da bir tane bu heykelden var. Atatürk’ün Cumhuriyet balosunda olduğu anlardan esinlenerek yapılmış bir eser” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet’e konuşan ve kendisi de Burunörenli olan Organizasyon Komitesi Başkanı Cihan Korkmaz, köy halkı olarak Atatürk’e büyük bir minnet duyduklarını belirtti. Korkmaz, “Demokratik, laik ve üniter bir yönetimden yana olan, Ata’sının devrim ve ilkelerine sahip çıkan Burunören halkı, ona olan minnet ve saygısını belirtmek için 3.5 metre boyundaki anıt heykeli tüm masrafları iş insanı Fatoş Akça ve Süleyman Görgülü tarafından karşılanarak bu şirin köye dikilmiştir” dedi. Aynı zamanda Âşık Veysel ve Nâzım Hikmet büstleri de yaptırdıklarını belirten Korkmaz, büstlerinin açılış töreni için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Tüm siyasileri ve yurttaşları açılışa davet eden Korkmaz, törenin yarın saat 16.00’te Burunören Mahallesi’nde yapılacağını söyledi.
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