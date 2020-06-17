Kayseri’de iki apartman daha karantinaya alındı

Kayseri’de koronavirüs tespit edilen iki apartman daha karantinaya alındı.

iha
17 Haziran 2020 Çarşamba, 15:01
Abone Ol google-news

Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Işkın Sokak üzerinde bulunan Safir Apartmanında rahatsızlıkları dolayısı ile doktora giden 5 ailede koronavirüs tespit edilince, apartmanda bulunan 5 daire karantinaya alındı.

Diğer yandan Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Günebakan Sokak üzerinde bulunan Huzur Apartmanının bina görevlisinde virüs tespit edildikten sonra 11 katlı apartman karantinaya alındı.

Polis ekipleri tarafından apartman giriş çıkışlarında önlemler alınırken, apartmanlarda yaşayan vatandaşlar 14 günlük karantina sürecine alındı.


Video Haberler