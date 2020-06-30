Kayseri'de işten çıkarılan işçi, servis aracına ateş açtı: 5 yaralı

30 Haziran 2020 Salı, 01:19

İddiaya göre, altın madeninde çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen işçi, mesai arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu işten çıkarıldı. Bunun üzerine işten çıkarılan kişi, tartıştığı arkadaşının içinde olduğunu düşünerek şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda araç içinde bulunan 5 maden işçisi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



