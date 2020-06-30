Kayseri'de işten çıkarılan işçi, servis aracına ateş açtı: 5 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde, mesai arkadaşıyla tartıştığı için işten çıkarıldığı iddia edilen işçi, şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralanırken, kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
İddiaya göre, altın madeninde çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen işçi, mesai arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu işten çıkarıldı. Bunun üzerine işten çıkarılan kişi, tartıştığı arkadaşının içinde olduğunu düşünerek şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda araç içinde bulunan 5 maden işçisi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- ABD'li çift protestoculara silah çekti!
- 'Siyasi Partiler Kanunu’na kadın kotası eklenmeli'
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!