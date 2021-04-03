Kayseri'de kazanan çıkmadı! | Hes Kablo Kayserispor 1-1 Göztepe
Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe'nin mücadelesinde kazanan çıkmadı.
Süper Lig'de 31. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Hes Kablo Kayserispor'un golü 26. dakikada İlhan Parlak'tan geldi. Göztepe'nin golünü 48. dakikada Adis Jahovic kaydetti.
İlhan Parlak bu sezon 31. lig maçında 5. golünü kaydetti. Ocak ayında Göztepe'ye dönen Adis Jahovic, İzmir ekibinde bu sezon ilk lig golünü attı.
Ligde iki maç sonra puan alan Hes Kablo Kayserspor, 32 puana ulaştı. Göztepe de iki hafta sonra puan alarak 40 puana ulaştı.
Süper Lig'de gelecek hafta Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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