SON DAKİKA | Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!
Son dakika... Lille Kulübü, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Suite à son dernier test PCR Sars-Cov2, Yusuf Yazici a été confirmé positif. Notre joueur a été aussitôt placé en isolement dans le respect d'un protocole sanitaire adapté. #PSGLOSC— LOSC (@losclive) April 3, 2021
Açıklamada, milli futbolcunun belirli sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole ettiği belirtildi.
Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.
Lille, ligin 31. haftasında bugün deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak.
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.
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