Kayseri'de üç kardeş, kaçak yapının yıkımını engellemek için ateş açtı

15 Eylül 2020 Salı, 13:41









Olay, saat 11.00 sıralarında Talas'a bağlı Başakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Ç., Davut Ç. ve Muhammed Ç. isimli kardeşler, 2 yıl önce 3 dönümlük hazineye ait araziye gecekondu ve ahır yaptı.

Talas Belediyesi ise kaçak olduğu belirtilen yapının yıkımı için bölgeye iş makinesi gönderdi. İş makinelerini görüp evin çatısına çıkan kardeşlerden Harun Ç. elindeki tüfekle havaya ateş açtı. Belediye ekipleri geri çekilirken bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışması sonucu 3 kardeş çatıdan indirilerek, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yıkım çalışması ise yapılamadı.