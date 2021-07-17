Kayserispor Aaron Lennon ile yollarını ayırdı
Kayserispor, geçtiğimiz yıl Aaron Lennon ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Aaron Lennon! Kulübümüz profesyonel futbolcularından Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz yılın eylül ayında takıma katılan Aaron Lennon, Kayserispor formasıyla 41 maça çıkarken 5 asistlik katkı sağladı.
Video Haberler
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
- Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
- Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yaptı
- Bursa’da benzeri görülmemiş olay!
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Selçuk yanıtladı: Okullar ne zaman açılacak?
- Erdoğan, yeni ittifak peşinde
- Kız çocuğunun başının taşla ezildiği mahallede protesto
- Son anketi paylaştı! Cumhur ittifakını üzecek sonuç
- A101 bozulan ürünleri zorla çalışanlarına satıyor!
- Cengiz Holding'den 'Melih Bulu' açıklaması
- Limanda dev uyuşturucu operasyonu!
- 'Tarihi geçmiş aşıları kullandılar' iddiası
- Eski Fenerbahçeli oyuncu, trafik kazasında yaralandı
- Beş yılı çalınan Gölpınar: Şimdi sadece Akp’liler..