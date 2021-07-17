Kayserispor Aaron Lennon ile yollarını ayırdı

Kayserispor, geçtiğimiz yıl Aaron Lennon ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:42
Kayserispor Aaron Lennon ile yollarını ayırdı
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Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Aaron Lennon! Kulübümüz profesyonel futbolcularından Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında takıma katılan Aaron Lennon, Kayserispor formasıyla 41 maça çıkarken 5 asistlik katkı sağladı.


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