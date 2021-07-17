Kayserispor'dan Denis Alibec açıklaması

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:35

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Romen futbolcusu Denis Alibec'in CFR Cluj'a bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denis Alibec için Romanya’nın CFR Cluj kulübüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor'daki sözleşmesi 2023 yazına kadar devam eden 30 yaşındaki Alibec, bu sezon 15 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında 3 gol ve 1 asist yapmıştı.