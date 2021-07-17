Kayserispor'dan Denis Alibec açıklaması
Kayserispor, Romen futbolcusu Denis Alibec'i ülkesinin takımı Cluj'a bir yıllığına kiraladı.
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Romen futbolcusu Denis Alibec'in CFR Cluj'a bir yıllığına kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denis Alibec için Romanya’nın CFR Cluj kulübüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Kayserispor'daki sözleşmesi 2023 yazına kadar devam eden 30 yaşındaki Alibec, bu sezon 15 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında 3 gol ve 1 asist yapmıştı.
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